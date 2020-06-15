محافظ الفيوم يعتمد درجة القبول بمدارس الثانوي العام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
أعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، نتيجة تنسيق القبول بمدارس التعليم العام للعام الدراسى 2021-2020 م بمحافظة الفيوم (قبول طلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة)

وتم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 258 درجة، والقبول بالمدارس الخاصة 228 درجة على مستوى محافظة الفيوم.

يبدأ التقديم للتنسيق والقبول من 22 يوليو 2020 م وحتى 5 أغسطس 2020م.

حيث فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى الفيوم العام، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من الالتزام بالنوبتجيات، وتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المستشفى، وذلك بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير الأمن، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وأحد أعضاء جهاز الأمن الوطنى بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد خلال الجولة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد قسم العناية المركزة، وقسم العزل، والتقى عددًا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، وأكد على ضرورة الارتقاء بالخدمة الطبية، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

وأضاف، أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى، ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية وإجراءات صرفها، وكذلك إجراءات استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية، والتزام الفريق الطبى بالنوبتجيات المقررة.

ووجه محافظ الفيوم، باتخاذ الإجراءات الطبية وتوفير العلاج اللازم لإحدى السيدات لاحظ وجودها خارج المستشفى، كما شدد المحافظ على أمن المستشفى، بضرورة الالتزام بالزي الرسمي وتنظيم دخول وخروج المواطنين وحسن التعامل مع المرضى وذويهم.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى زيارة المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، إلى مستشفى طامية المركزى لمتابعة سير العمل بالمستشفى وموقف المستلزمات الطبية، والوقوف على مدى التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، حيث تلاحظ التزام فريقي التمريض والإداريين بالنوبتجية وغياب 5 أطباء، وتم إرسال تقرير بهذا الشأن لمديرية الصحة لاتخاذ اللازم.

كما قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بزيارة لمستشفى إطسا المركزي، ضمن سلسلة الزيارات التفقدية للجهاز التنفيذي لمستشفيات التشخيص والفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

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