محمد رشاد برفقة أحمد صلاح حسني عبر "إنستجرام"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك المطرب محمد رشاد متابعيه بصورة تجمعه بالفنان أحمد صلاح حسني ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام'.

وسرعان ما تفاعل الكثير مع الصورة وانهالت الكثيز من التعليقات " ربنا يحببكم في بعض ، نجوم مصر " ، وكتب رشاد علي الصورة معقبا : الله أجمد فتوة فالجمالية وفي الملاعب كلها ، أجمل صدفة.

يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني، خاض سباق دراما رمضانيذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني، خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "الفتوة"، وقام بتجسيد شخصية البطل الشهيد رامي حسنين في مسلسل "الاختيار" وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بأعماله.

وشارك محمد رشاد مؤخرا في مسلسل ليالينا 80 ، بتجسيد شخصية المطرب أمير المالكي، خلال الأحداث ويعمل بإحدى الكباريهات وتذهب إليه شقيقته نهى عابدين، لكى تسأل عنه هي ووالدتها ورفض "أمير" تواجدها فى المكان وطلب منها المغادرة على الفور، وتعتبر هذه التجربة الأولى للمطرب محمد رشاد، في التمثيل .

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، نورهان، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، نهى عابدين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

"ليالينا 80" هو مسلسل اجتماعي درامي من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصري في حقبة الثمانينيات، والأفكار والتوجهات خلال هذه الفترة مرورًا بالتسعينات ووصولًا إلى الألفية.
محمد رشاد برفقة أحمد صلاح حسني عبر إنستجرام

أخبار تهمك

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحدد سعر بيع حكيمي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

هالاند أصبح قريب من ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاشور يطالب الأهلي بجميع مستحقاته المادية بعد الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن أول تحرك مصري ضد إثيوبيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. الإعلان عن أول تحرك مصري ضد إثيوبيا

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

08:58 ص

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

12:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟