محمد رشاد برفقة أحمد صلاح حسني عبر "إنستجرام"

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شارك المطرب محمد رشاد متابعيه بصورة تجمعه بالفنان أحمد صلاح حسني ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام'.



وسرعان ما تفاعل الكثير مع الصورة وانهالت الكثيز من التعليقات " ربنا يحببكم في بعض ، نجوم مصر " ، وكتب رشاد علي الصورة معقبا : الله أجمد فتوة فالجمالية وفي الملاعب كلها ، أجمل صدفة.



يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني، خاض سباق دراما رمضانيذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني، خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "الفتوة"، وقام بتجسيد شخصية البطل الشهيد رامي حسنين في مسلسل "الاختيار" وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بأعماله.



وشارك محمد رشاد مؤخرا في مسلسل ليالينا 80 ، بتجسيد شخصية المطرب أمير المالكي، خلال الأحداث ويعمل بإحدى الكباريهات وتذهب إليه شقيقته نهى عابدين، لكى تسأل عنه هي ووالدتها ورفض "أمير" تواجدها فى المكان وطلب منها المغادرة على الفور، وتعتبر هذه التجربة الأولى للمطرب محمد رشاد، في التمثيل .



مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، نورهان، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، نهى عابدين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



"ليالينا 80" هو مسلسل اجتماعي درامي من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصري في حقبة الثمانينيات، والأفكار والتوجهات خلال هذه الفترة مرورًا بالتسعينات ووصولًا إلى الألفية.

