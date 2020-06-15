الحكومة الإسبانية تضع خطة بـ4.2 مليار دولار لإنقاذ صناعة السيارات

تعتزم الحكومة الإسبانية إزاحة الستار عن برنامج تحفيزي بقيمة 3.75 مليار يورو أي ما يعادل (4.2 مليار دولار)، اليوم الإثنين، لدعم شركات صناعة السيارات في البلاد.





وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في كلمة أدلى بها من مدريد، أمس الأحد، إن الخطة التي سيتم طرحها الإثنين، تتضمن إصلاحات لإطار الاستثمار والقواعد المالية، مضيفًا أن الحكومة ستقدم خطة تحفيزية لصناعة السياحة في 18 يونيو.





ويشكل هذان القطاعان معا (السيارات والسياحة) نحو 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد .





وقال سانشيز إن بلاده تعتزم فتح حدودها مع جميع أعضاء منطقة شنجن الأوروبية اعتبارا من 21 يونيو، باستثناء البرتغال حيث ستظل الحدود بين البلدين مغلقة حتى الأول من يوليو .​