عاجل.. أمر بضبط وإحضار عمر كمال وشحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة

أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، الاثنين، بضبط وإحضار الفنان عمر كمال، و٣ آخرين لمشاركتهم في حفل زفاف في الإسماعيلية، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات.

شمل قرار النيابة العامة، ضبط كل من الفنان عمر كمال، وشحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة، للمثول أمام النيابة العامة، للتحقيق معهم.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية وباشرها، محمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، وأحمد عاشور، مدير نيابات المركز أن المتهمين شاركوا في حفل خطوبة، بآداء فقرات فنية بقرية النورس بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي.

كانت النيابة العامة قد طلبت الأسبوع الماضي، إجراء تحريات مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، لتحديد شخص المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الخطوبة، وشركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين بقرية النورس، عن السماح بإقامة الحفل.