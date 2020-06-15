"مصر للطيران": فتح الحجز على الرحلات الجوية اعتبارا من اليوم

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الفترة السابقة شهدت الاستعداد لعودة حركة الطيران، من تعقيم الطائرات والمطارات وإجراء جميع أعمال الصيانة للطائرات، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل صالات السفر، مع تحديد علامات على الأرض لتطبيق التباعد بين الركاب أثناء تواجدهم بجميع مراحل إنهاء إجراءات السفر.





وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، أنه اعتبارًا من اليوم سيتم فتح الحجز برحلات مصر للطيران لجميع دول أوروبا والشرق الأوسط ودول الخليج، والولايات المتحدة الامريكية والصين بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا لبكين وكوانزو.





وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن إجراءات الحجز والسفر ستعلن على موقع شركة مصر للطيران ووسائل الإعلام المختلفة، موضحًا أن فتح المطارات يكون لاستقبال الطائرات العائدة من الخارج أيضًا.





وأعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار، الأحد، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.





وفي مؤتمر صحفي، قال محمد منار، إنه ابتداء من مطلع يوليو ستبدأ حركة الطيران في جميع مطارات الجمهورية، مشيرا إلى أن الطيران سيعود بشكل تدريجي مع بعض الدول.





وتابع وزير الطيران: "أول يوليو بدء الطيران بجميع طيران الجمهورية، عودة الطيران تدريجي مع بعض البلاد، الإجراءات التي اتخذت في الفترة السابقة كانت استباقية وسنقوم خلال الفترة القادمة بالمرور على كافة المطارات، تم تعقيم كافة الطائرات بالكامل، وسيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة".





وأعلن منار، عن ضوابط تشغيل الأنشطة في المطارات، مشددا على التزام الركاب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr.





وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.





ومن أهم الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية ووزارتها المعنية:

1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.





2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.





3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد.





4. منحت وزارة الطيران المدني شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.





5. كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.





6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.



