هالاند أصبح قريب من ريال مدريد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:47 م
هالاند
هالاند
الفجر الرياضي
تألق المهاجم إيرلينج هالاند نجم نادي بوروسيا دورتموند مع فريقه في الدوري الألماني " البوندسليجا" ولفت الأنظار له  بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 90 أمام فورتونا دوسلدورف ، ومنح الفريق ثلاث نقاط هامة.

وفقًا للموقع الإسباني "ديفينسا سينترال":" هذه المرة ليست الأولى التي يمنح فيها هالاند ريال مدريد أسبابًا كافية لضمه، ولكن السبب الأهم كان عندما دخل بديلًا في مباراة دورتموند أمام دوسلدورف، وتمكن من جلب النقاط الثلاث لفريقه، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95 ويعتبر هذا الهدف القاتل من أكثر الأشياء التي نالت إعجاب المسؤولين في ريال مدريد.

وتابع الموقع الاسباني:"نادي ريال مدريد في حاجة إلى مهاجم قادر على تغيير النتيجة في أي وقت، مهاجم يبث الخوف والرعب في نفوس الخصوم بمجرد وضع الكرة تحت قدميه مثلما كان رونالدو، ويرى النادي هذه الميزة في هالاند".

يذكر أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز وضعت المهاجم النرويجي الشاب ضمن أولوياتها هذا الصيف للتعاقد معه لتعزيز خط هجوم النادي الاسباني بالموسم الجديد.

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