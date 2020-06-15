عاصي الحلاني يستعيد ذكرياته مع أطفال "ذا فويس"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:17 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
فايقة محمد عادل
شارك المطرب عاصي الحلاني متابعيه بمقطع ڤيديو يستعيد به ذكرياته مع أطفال برنامج "ذا فويس" ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .

وظهر عاصي بالڤيديو يلهو ويلعب مع الأطفال ، وكتب معقبا: مهما كان عمرك ، ستجد نفسك تتصرف بعض الأحيان تصرفات طفولية عند جلوسك مع أشخاص ترتاح لهم جدا ، من أجمل الذكريات مع أطفال ذا فويس.

الجدير ذكره ان الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك" اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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