عاجل.. الإعلان عن أول تحرك مصري ضد إثيوبيا

أدلى وزير الخارجية سامح شكري، بتصريحات مهمة خلال ندوة الدبلوماسية المصرية «التعامل مع التحديات الراهنة»، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، اليوم الاثنين.





وأكد الوزير، أن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة، سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخرى، مشيرًا إلى التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية.



