عاجل.. الإعلان عن أول تحرك مصري ضد إثيوبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:46 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
الفجر
أدلى وزير الخارجية سامح شكري، بتصريحات مهمة خلال ندوة الدبلوماسية المصرية «التعامل مع التحديات الراهنة»، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، اليوم الاثنين.

وأكد الوزير، أن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة، سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخرى، مشيرًا إلى التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية.

ولفت إلى استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى، كاللجـوء إلى مجلـس الأمـن الدولـي، لكي ينهض بمسئولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية.

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وزير الخارجية سد النهضة التعنت الإثيوبي أول تحرك مصري ضد إثيوبيا

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