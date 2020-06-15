فنلندا تسحب قانون سلطات الطوارئ مع تباطؤ انتشار فيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في فنلندا سحب قانون سلطات الطوارئ الذي اعتمده البرلمان في مارس لمكافحة فيروس كورونا حيث تباطأ معدل الإصابة ولم تعد هناك حاجة إلى تدابير استثنائية، وفقًا لما قالته رئيسة الوزراء، سانا مارين، اليوم الاثنين.

وقالت سانا مارين، إنه لم تعد هناك أسباب قانونية للحكومة لإبقاء قانون الطوارئ وستنتهي حالة الطوارئ عند منتصف ليل الاثنين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت المسؤولة: "هذا لا يعني أن خطر انتشار الفيروس سينتهي".

وأوضحت "مارين"، أن بعض القيود، مثل تلك المفروضة على المطاعم لتقليل ساعات العمل ليلاً وعدد العملاء الذين يقبلون في الداخل، ستظل سارية ولكن سيتم تطبيقها من خلال التشريعات العادية.

وقالت الحكومة، إن هناك 26 مريضاً من نوع "كوفيد 19" في المستشفى وشخص واحد فقط في العناية المركزة يوم الاثنين في جميع أنحاء فنلندا، مضيفة، أنه كانت هناك حوالي 15 إلى 25 حالة جديدة يوميا لعدة أسابيع، بلغ مجموعها 7104 يوم الأحد.

وقالت وزيرة العدل، آنا ماجا هنريكسون: "إن قانون سلطات الطوارئ، الذي يقيد الحقوق الأساسية للمواطنين، لا يمكن أن يظل صالحًا لفترة أطول من الضرورة القصوى".

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