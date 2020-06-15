أحمد مجدي يكشف سبب رفضه لعرضي ريال مدريد وانتر ميلان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:40 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
أمل الحلفاوي
في مفاجأة للجميع، أكد أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أنه كان مطلوب في الدوري الإيطالي والإسباني، خلال فترة احترافه في اليونان.

حيث أشار إلى أنه تلقى عرضين من فريقي ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي لضمه.

وقال لاعب الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية، "ظهرت بشكل مثالي وقدمت مستويات فنية رائعة خلال مشواري الاحترافي في اليونان".

وتابع، "تلقيت عدة عروض أثناء هذه الفترة، وكان أبرزها من الفريق الرديف لريال مدريد عام 2007، ولكن وكيل أعمالي كان ضعيفًا، لذا لم اوفق في الانتقال إلى أحد العملاقين، وأيضًا لم أكن أرغب في اللعب بمركز الظهير الأيسر هناك، بالإضافة إلى أنني تلقيت عرض فترة معايشة مع إنتر ميلان كظهير أيسر أيضا، لكنني رفضت لأنني لا أحب هذا المركز".

وأعرب عن ندمه الشديد على العودة إلى الدوري المصري، مشيرا إلى أنه كان أكبر خطأ في حياته بعد مسيرته في اليونان.

وأضاف، " كنت من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك على مدار أكثر من موسمين، حتى جاء حسام حسن لتدريب الأبيض".

وواصل، "حسام حسن كان يعتبرني بديلا دائماً، ويغير من مركزي في كل مباراة، وكانوا يطالبني بالصبر من أجل الحصول على الفرصة، ولكنني طلبت الرحيل".

واستكمل، "حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وقتها حادثني من أجل ضمي، ولكن قدوم حسام حسن حرمني من تمثيل الفراعنة".

وأتم،"مكثت في مدينة برمنجهام بسبب خوض دورة تدريبية، ثم قمت بالسفر إلى ليفربول وذهبت للنادي، وطلبت رؤية محمد صلاح، ودخلت وجلست معه، رأيت صلاح يُعامل هناك كملك، ومحبوب بطريقة غير طبيعية".

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