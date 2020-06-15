رئيس البرلمان: انتخابات 2012 جاءت بكوارث نعاني منها حتى الآن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:49 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
عبداللطيف هيبة
اقترح النائب هيثم الحريري، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بأن تكون القائمة نسبية وليست مطلقة في مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ، على غرار انتخابات مجلس الشورى في عام 2012.

من جانبه، عقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على هذا المقترح، قائلا: "إن الانتخابات التي جرت في عام 2012 جاءت بكوارث ومصائب تعاني منها مصر حتى الآن، لافتا إلى أن الضمانة الوحيدة لإرادة الناخبين هي احترام نزاهة الانتخابات".

وقال النائب محمد أبو حامد إنه ليس هناك في تاريخ مصر السياسي ما هو أسوأ مما حدث في الانتخابات التي جرت عام 2012، مضيفا:"إن هذه الانتخابات شهدت استغلالا دينيا واستخداما للمال السياسي في أبشع صوره".

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد على تعديلات المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة لمراجعتهم.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مجلس الدولة فى الإسراع فى نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع، قائلًا: "رئيس المجلس سوف يقدر الظروف وله منا جزيل الشكر والتقدير".

كما وافق مجلس النواب أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (17) الفقرة الأولى، بمشروع تعديل قانون مجلس النواب، والتى تنص على أن "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر".

وشهدت المادة (18) بعض الجدل، حيث ينص تعديلها فى الفقرة الأولى على الآتى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يُمكن طباعته ورقيًايتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.

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