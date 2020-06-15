انخفاض واردات كورويا من النفط الأمريكي إلى أقل مستوى منذ نوفمبر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن واردات سول من النفط الخام الأمريكي انخفضت في مايو إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2018 مع شروع بعض المصافي في أعمال صيانة في ظل تباطؤ الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "رويترز".


ووفقا لبيانات الجمارك، بلغت واردات الخام الأمريكي في مايو أيار 956 ألفا و686 طنا بما يعادل 226 ألفا و210 براميل يوميا. ينطوي ذلك على انخفاض نسبته 33.2 بالمئة عن الكمية التي استوردتها في ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.43 مليون طن. وحلت الولايات المتحدة الشهر الماضي في المرتبة الثالثة بين أكبر مزودي كوريا الجنوبية بالخام بعد السعودية والكويت.


وزادت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من الكميات التي تشتريها من الخام الأمريكي بشكل كبير بعدما انتهت في مايو أيار فترة إعفاءات من العقوبات الأمريكية، سمحت لها بشراء الخام من إيران.


ولم تستورد كوريا الجنوبية منذ ذلك الحين أي خام من إيران، وتحديدا المكثففات وهي نوع خفيف من النفط الخام، واستبدلتها بخامات خفيفة أمريكية.


وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية استوردت من السعودية 3.92 مليون طن من الخام في مايو أو 926 ألفا و78 برميلا يوميا بارتفاع نسبته 15.5 بالمئة عن 3.39 مليون طن قبل عام.


واستوردت سول في مايو 10.57 مليون طن من النفط الخام أو 2.50 مليون برميل يوميا بانخفاض 6.2 بالمئة عن 11.27 مليون طن في ذات الشهر من العام الماضي.

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