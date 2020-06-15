سميرة سعيد توجه رسالة لـ محمد السادس

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حرصت الديڤا سميرة سعيد، علي توجيه رسالة للعاهل المغربي محمد السادس، بعد خضوعه لعملية جراحية، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





ووجهت له رسالة قائله: "دائما يجتاحنا الخوف حينما نسمع بمرض صاحب الجلالة ، لكن سرعان ما نرتاح حينما نسمع أنه بخير ، وأضافت دمت دائما بصحة وبخير وحفظك الله لبلدنا الحبيب المغرب".





وكان الملك محمد السادس، قد أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب، منذ ساعات، بمستشفى القصر الملكي بالرباط.

وأصدر القصر الملكي بالرباط بيانًا، جاء فيه أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب، على غرا ر العملية التي أجريت له في عام 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.





يذكر أن الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها، والتي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.