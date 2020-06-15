سنغافورة تعتزم إلغاء معظم قيود فيروس كورونا المستجد 19 يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الاثنين، أن البلاد ستسمح بالتجمعات الصغيرة وإعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية اعتبارًا من 19 يونيو الجاري، وذلك في تخفيف كبير لقيود فيروس كورونا المستجد في الدولة المدينة.

وقالت وزارة الصحة: "من خلال الحد من الاتصال الوثيق بين الأفراد مع الحفاظ على مبادئ النظافة والإدارة الآمنة، سنتمكن من استئناف المزيد من الأنشطة دون زيادة خطر حدوث مجموعات جديدة من العدوى"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مدير الخدمات الطبية بالوزارة، كينيث ماك، في مؤتمر صحفي: "نحن مدركون تمامًا لحقيقة أننا قد تظهر حالات جديدة مع عودة المجتمع إلى العديد من الروتينات التي اعتادوا عليها قبل تنفيذ إجراءات قاطع الدائرة الكهربائية".

يُسمح بالتجمعات الاجتماعية لما يصل إلى خمسة أشخاص اعتبارًا من يوم الجمعة، عندما تستأنف غالبية الأنشطة بعد أكثر من شهرين من القيود، ويطلق عليها إجراءات "قاطع الدائرة". ستبقى متطلبات المسافة الاجتماعية في مكانها.

يوجد في سنغافورة الصغيرة واحدة من أعلى حالات الإصابة في آسيا، مع أكثر من 40،000 حالة، بسبب التفشي الجماعي في المهاجع لعمالها المهاجرين. أعادت سنغافورة فتح المدارس وبعض الشركات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الحكومة، اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة في مهاجع العمال المهاجرين انخفضت ولا توجد مجموعات كبيرة جديدة ناشئة.

كما ظلت الحالات خارج المهاجع مستقرة على الرغم من زيادة الأنشطة في مكان العمل.

مع إعادة فتح البلدان لاقتصاداتها، تتزايد المخاوف عالميًا بشأن موجة جديدة من الحالات.

مراكز التسوق والصالات الرياضية والحدائق والشواطئ على القائمة لإعادة فتحها، لكن التجمعات الدينية والحانات والمسارح والمناسبات الكبيرة لن يُسمح لها بعد باستئناف الأنشطة.

وقالت الحكومة، أيضًا، إن العمل من المنزل يجب أن يظل الافتراضي لجميع الشركات حيثما كان ذلك ممكنا.

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