الجامعة العربية تُدين التدخلات العسكرية التركية في سوريا والعراق وليبيا

قالت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، إن التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية.

وأدانت الجامعة العربية، العملية العسكرية التركية في شمال العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكشف مصدر تركي، لوكالة رويترز أن أنقرة تجري محادثات مع حكومة طرابلس بشأن احتمال استخدام قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية.

وكان السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ليبيا تشهد تصعيدًا خطيرًا في الأزمة الدائرة هناك، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على العمليات القتالية حول طرابلس، وتعدد مظاهر التدخلات العسكرية الخارجية والمكشوفة فيها.

وأوضح "أبو الغيط"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الجامعة العربي تبذل جهودًا كبيرة لتسوية هذا النزاع، ومرافقة الأخوة في ليبيا إلى بر الأمان، مشددًا على سعي الجامعة لتثبيت الهدنة القائمة في ليبيا، والوصول لاتفاقات دائمة لوقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.