موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:24 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
حقق نادي ريال مدريد، الفوز على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني الممتاز " الليجا ".

أحرز لفريق ريال مدريد كل من توني كروس وسيرجيو راموس ومارسيلو، بينما سجل هدف إيبار الوحيد اللاعب بيدرو بيجاس.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد ريال مدريد لأستضافة فالنسيا يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسبانى.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 59 نقطة ، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة.

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