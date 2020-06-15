تكريم نجل الشهيد المنسى ضمن في حفل ختام البطولة العالمية للرماية أونلاين



وتم تنظيم حفل ختام بطولة الجمهورية للرماية عبرالإنترنت، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الإتحادين المصري والأفريقي للفروسية، والدكتور كلاوس شومان رئيس الإتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وخلال الحفل تم تكريم الطالبة سلمى أيمن عبدالمقصود الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة، بعد حصولها على ذهبية الفردي وفضية الزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية للشباب وذهبية بطولة العالم للشباب، كما تم تكريم اللاعب حمزة أحمد المنسي نجل الشهيد البطل أحمد المنسي الذي قدم روحه هو وزملائه ثمنًا للدفاع عن الوطن ليحفروا أسماؤهم في لوحات الفخر والشرف.



وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك دعم سياسى وتنموى من القيادة السياسية للرياضة المصرية، لافتا أننا نحتفى بهذه البطولة مع إتحاد الخماسي الحديث، وبمشاركة الإتحاد الدولى، وأن التفكير خارج الصندوق شئ مهم جدا، وهناك دور حقيقى للرياضة المصرية فى تطوير نهج المجتمعات،مؤكدا أن هناك نقطة إنطلاق كبيرة جدا بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب،









وهي تشارك الرياضة كتف بكتف فى عملية التطوير الموجودة حاليا، للوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول اليه

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر لرئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار قائلا " أتوجه بكل الشكر للأخ الفاضل الإنسان المفكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لكونه يعى معني ومضمون المؤسسات العلمية والتربوية ودورها المؤسسي لإعادة تطوير النشئ والشباب المصرى على المستوي العلمى والتربوى.









فدائما ما يبادر بالدعم العلمى اللا محدود للرياضة، لافتا أن خلال فترة ترؤسة للأكاديمية شهدت الأكاديمية دور غير تقليدى فى مساندة الرياضة المصرية وأصبح معظم أبطال مصر طلبة فى الأكاديمية، ولهم كل الرعاية والتقدير،وكان هناك مبادرة من الدكتور إسماعيل لإعطاء منح للأبطال الرياضيين، وقد طلبنا أن يتم إعطاء منح لأبطالنا واستجابت الأكاديمية على الفور".







وأوضح "صبحي" أن رياضة الخماسي بها فكر وطريقة عمل ووعي،وهي لعبة شابه تجتذب عديد من الشباب الصغار، الذين اكتسبوا صفة قيادية ولديهم أفق ومنافسة وشخصية البطل، وهذا هو المكتسب من الرياضة فى التنشئة المجتمعية وبناء إستراتيجية الإنسان التى حدددها الرئيس عبدالفتاح السيسي من الناحية البدنية والنفسية والإجتماعية والعقلية









ونحن نسعى لتطوير الرياضة المصرية بخبرات رياضية وثقل علمى لأن هذا هو السبيل الوحيد لكى نخترق وننافس ونطور المضمون الرياضى لكي نصل إلى تنافس بلا صراع وبلا نزاع بروح رياضية عالية،ونحن نشكر الإتحاد الدولى لدعمه المتواصل لنا،مشيرا أن الحدث حينما يكون مع الإتحاد الدولى والأكاديمية العربية فهذا يحمل مسئولية مجتمعية كبيرة جدا.







وتابع "اليوم.. ولاد مصر موجودين معانا وهم ولاد البطل الشهيد أحمد منسي، ومشاركين معانا فى البطولة،ولازم كلنا يكون عندنا روح الشهيد المنسي فى المدرسة والجامعة، وروح الشهيد بتكون فى حلمك لبلدك ووطنك، وأنا سعيد كل السعادة أن أكون ضمن فعاليات هذا الحدث وتحية كبيرة للموجودين والمشاركين فى تلك البطولة، وان شاء الله نعلن اعادة النشاط الرياضي قريبا بعد أن تعبر مصر والعالم تلك الجائحة الصعبة "جائحة كورونا" على خير وان شاء الله فى2021 بطولة العالم لليد ونكون مستعدين استعداد جيد".



من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،عن سعادته وفخره بتنظيم أول بطولة عالمية فى الرماية عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،ونحن فخورون بالتعاون مع الإتحاد المصري للخماسي الحديث في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يتم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وفخورون أيضا بأبنائنا من طلاب الأكاديمية لتميزهم الأكاديمي وكذلك مشاركتهم وتميزهم في الأنشطة الرياضية.







وأوضح رئيس الأكاديمية العربية،خلال كلمته في إفتتاح بطولة الجمهورية للرماية عبر الانترنت،أن الأكاديمية نجحت قبل ذلك فى تنظيم أول بطولة أون لاين على مستوى العالم في لعبة الكاراتيه كاتا لطلاب الجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للكاراتيه، تحت رعاية كريمة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،ورعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.









مؤكدا أن الأكاديمية بها أكثر من 300 رياضي دولي أبطال أولمبيين وأبطال عالم أمثال سارة سمير في رفع الأثقال، وعلاء أبو القاسم في السلاح، وكيشو في المصارعة، وعبد الرحمن حميد وأحمد هشام في كرة اليد، وآية مدني في الخماسي الحديث، وهشام مصباح في الجودو، ونور الشربيني في الاسكواش، وسيف عيسى في التايكوندو، وأيضا فى الرماية والخماسي الحديث ابنتنا سلمى أيمن، المقيدة بكلية الإدارة فرع مصر الجديدة الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في هذه البطولة.









والحاصلة على ذهبية الفردي وفضية الزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية للشباب وذهبية وبطولة العالم للشباب،وابننا أحمد أسامة الجندي المقيد بكلية الهندسة فرع مصر الجديدة الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة، والحاصل على جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم مرتين متتاليتين وحاصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز الرياضي، كما أنه حاصل على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب والعديد من ذهبيات بطولات العالم للكبار والشباب،وأبطال آخرون رفعوا علم مصر واسم مصر فى كل المحافل الإقليمية والدولية.







وتابع "كما يسعدنى مشاركة نجل شهيد من شهداء قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب فى البطولة حمزة أحمد المنسي إبن الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين البرث، وقدم روحه هو وزملائه ثمنًا للدفاع عن الوطن ليحفروا أسماءهم في لوحات الفخر والشرف وندعو الله أن يكون حمزة إمتدادا لوالده البطل ويستكمل مسيرته في الدفاع عن الوطن"، مشيدا بتقديم فعاليات ومراسم الحفل من قبل الدكتور شادي عبدالعزيز رئيس قسم النشاط الرياضي والتسويق بالاكاديمية،وفريق العمل والقائمين على تنظيم البطولة.



وتأتي تلك البطولة ضمن سلسلة فعاليات مبادرة "#خليك في بيتك ومتوقفش رياضة #أزمة وهتعدي وإحنا قد_التحدي" التي أطلقها رئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية لدولة المقر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو رفع الوعي الرياضي والاهتمام بالصحة العامة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، احدى منظمات جامعة الدول العربية أول بطولة عالمية في الرماية عبر الإنترنت، وبالتعاون مع الإتحاد المصري للخماسي الحديث، وذلك بعد نجاحها فى تنظيم أول بطولة أونلاين فى العالم فى لعبة الكاراتيه لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.