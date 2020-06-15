"بومبيو": واشنطن غاضبة من قرار محكمة روسية بإدانة بول ويلان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعت السلطات في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن جندي البحرية الأمريكية السابق، بول ويلان، من روسيا، قائلة، إنها غضبت من إدانته بتهم التجسس ووصفت معاملة موسكو له بأنها مروعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان: "الولايات المتحدة غاضبة من قرار محكمة روسية اليوم بإدانة المواطن الأمريكي بول ويلان بعد محاكمة سرية، مع أدلة سرية، وبدون علاوات مناسبة لشهود الدفاع"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح السفير الأمريكى لدى روسيا، جون سوليفان، اليوم الاثنين، أن الحكم الروسى على العضو السابق بالبحرية الامريكية، بول ويلان، بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس سيضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة انباء انترفاكس.

وقال محامي ويلان بعد النطق بالحكم أنه تم إبلاغ موكله بأنه سيكون جزءًا من تبادل أسرى مع مواطن روسي محتجز في الولايات المتحدة، وهو أمر قالت وزارة الخارجية الروسية إنها اقترحته في مناسبات عديدة.

وقد أدانت محكمة روسية ويلان بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الاثنين وحكمت عليه بالسجن 16 عاما بعد محاكمة مغلقة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها غير عادلة وغير شفافة.


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