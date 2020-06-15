ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:17 م
الشيخ محمد على مزروعة
الشيخ محمد على مزروعة
إسلام أمين
تنشر بوابة "الفجر" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 بالمنطقة الأزهرية بمحافظة البحيرة.

وجاءت نتيجة الأوائل مبصرين، المركز الأول الطالبة "ملك أحمد محمد"، المركز الثاني الطالبة "شهد ابراهيم احمد"، المركز الثالث الطالبة "ريهام عبده السيد"، المركز الرابع الطالبة "شهد عطالله محمود"، المركز الخامس الطالبة "فاطمة محمد عبدالجواد"، المركز السادس الطالبة "اسراء مدحت عباس"، المركز السابع الطالبة "آلاء عماد السيد"، المركز الثامن الطالبة "ياسمين ياسر محمد"، المركز التاسع الطالبة "ملك أيمن عبدالرحمن"، المركز العاشر الطالبة "شيماء بهاء الدين حامد".

بينما جاءت نتيجة الأوائل مكفوفين، المركز الأول الطالب "محمد محمود مسعود"، المركز الثاني الطالب "كريم محمود حسني"، المركز الثالث الطالبة "مريم ياسر حسن"، المركز الرابع الطالبة "رحمة عبدالرحمن محمد"، المركز الخامس الطالبة "اسماء زكريا عبدالفتاح".

كان الشيخ محمد على مزروعة وكيل الأزهر بمحافظة البحيرة، اعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الدور الاول للعام الدراسي 2019 - 2020 بنسبة نجاح 99% وذلك علي مستوي معاهد المنطقة مبصر وكفيف.

حضر توقيع وإعلان النتيجة، كل من الدكتور مرسى محمد عبد البارى مدير ادارة التعليم الابتدائي، الاستاذ محمود توفيق شلتوت رئيس لجنة النظام والمراقبة، الشيخ عبد العزيز السمرى مساعد رئيس لجنة النظام والمراقبة، الأستاذ احمد محمود خليفة مسئول الحاسب الآلى بالكنترول، الدكتور محمد النشرتى مديرعام الادارة العامة لرعاية الطلاب والمواد الثقافية.

استعدادات اجراء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي هم 30 ألف و876 طالب موزعين على 120 لجنه على مستوى المحافظة، مشيرا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التربية والتعليم والصحة لتجهيز الأطقم الطبية داخل كل لجنة من خلال تواجد دكتور وزائرة صحية من التأمين الصحي وممرضة وكذلك تواجد سيارة إسعاف أمام كل لجنة يعقد بها الامتحان لمواجهة أي طارئ يحدث داخل اللجان كما تم تخصيص حجرتين داخل كل لجنة كعزل صحي لأي طالب يشتبه به لأداء امتحانه داخل الحجر الصحي باللجنة.

كما أكد "سعد" علي تواجد بوابات تعقيم على باب اللجنة لتعقيم جميع الطلاب والعاملين باللجنة قبل دخول اللجان بصفة مستمرة للوصول إلى أقصى درجات الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوقيع برتوكول مع مديرية امن البحيرة لتأمين أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة ومقار الامتحانات، بالإضافة إلي التنسيق مع جميع الهيئات الخدمية بالمحافظة للتعاون ومتابعة أی طاريء مثل هيئة الكهرباء بالبحيرة، شركة مياه البحيرة، الوحدات المحلية للوصول إلى أقصى درجات من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحيرة

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