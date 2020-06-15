أبيض وأسود.. مي عمر في جلسة تصوير جديدة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية قميص باللون الأبيض والاسود، وكان شعرها طويل منسدل مموج.


شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصورة جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


يشار أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر حول الفتوات، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ونجلاء بدر وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر وأحمد خليل، والمسلسل من إخراج حسين المنباوي، ومن تأليف هاني سرحان.
أبيض وأسود.. مي عمر في جلسة تصوير جديدة
أبيض وأسود.. مي عمر في جلسة تصوير جديدة

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