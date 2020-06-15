كارول سماحة تطرح أغنية "صحابي".. التفاصيل الكاملة

بعض كلمات الأغنية





أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن طرح أغنيتها الجديدة "صحابي"، من خلال مشلركتها كوبلية من الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وعلقت كارول قائله: "صحابي وعشرة عمري فينهم، ده بيني وبينهم ما فيش غير كل خير وطيب"، وأضافت أغنية صحابي تسمعوها كاملة على قناتي الخاصة.صحابي وعشرة عمري فينهم، ده بيني وبينهم مفيش غير كل خير وطيب، ياريت بس أسمع خبر حلو عن قريب، ونتلم زي زمان قريب.يشار أن كارول قد قدمت مؤخرا أغنية Bon Voyage، وتقدم كارول سماحة الأغنية باللهجة المصرية والفرنسية وهي من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.