أيادي الخير.. 5 أرقام تكشف مساندة الإمارات لفلسطين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
دائما وأبدًا تقف الإمارات العربية المتحدة بجانب الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدات والتبرعات له من أجل تخفيف القيود التي يفرضها الاحتلال على فلسطين، وذلك بجانب الدعم السياسي للقضية الفلسطينية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" عدد من الأرقام التي تكشف مدى مساندة الإمارات لشعب فلسطين خلال الفترة الأخيرة:

- مساعدات الإمارات لفلسطين متنوّعة وشاملة، وهي تتوزع ما بين دعم لميزانية السلطة الفلسطينية ومشاريع بنية تحتية، وكذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

- 2 مليار و104 ملايين دولار قيمة مساعدات الإمارات للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية.

- الإمارات ساهمت بأكثر من 828.2 مليون دولار من 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

- في أزمة كورونا أرسلت الإمارات إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشملت الإمدادات مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية، بالإضافة إلى 10 من أجهزة التنفس الاصطناعي التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن.

- الإمارات أصبحت سادس أكبر مانح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في نهاية عام 2018.


وللإمارات تاريخ طويل في دعم فلسطين بدأ منذ عهد زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان دائما يدافع عن القضية الفلسطينية وهو نهج تمسكت به القيادة الرشيدة للدولة وسارت عليه بكل صلابة، وكانت المساعدات المالية تسير جنبا إلى جنب مع الدعم السياسي طيلة السنوات الأخيرة، اقتناعا من قادة الإمارات أن التخفيف على الأهالي من بين المهام التي تساهم في حل القضية الفلسطينية.



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مساعدات الامارات فلسطين أيادي الخير 5 ارقام

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