بعد ظهور مراجيح وجو في الدراما.. مخرج خان تيولا يدعم المواهب الحقيقية







وأستعان أيضا بعدد من الفنانين الشباب من أعضاء نقابة المهن التمثيلية وهم زهرة الحاروفى، محمد رشدى، ايمان الغنيمى، ايناس الغنيمى يوسف ممدوح، بالإضافة إلي مجموعة من نجوم مسارح الجماعات من بينهم عاصم الأبيض وعز الاسطول ومحمد الكنزي ويوسف الدرينى عبدالله عبد المنعم عمرو حسام الدين بونو مينا جمال نعيم هايدى مجدى وشاندو ومحمد عيد شلش ويوسف محمد، راندا مصطفي، ومعتز يوسف، ومؤمن عرموش، وباسم رشدي.





يشار إلي أن فيلم خان تيولا، من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير ومن تأليف وإخراج وسام المدني.

وأضاف انه تواصل مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وأبدي ترحابه الشديد بمشاركة هذه المواهب في الفيلم، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور الكثير من المواهب الفنية المميزة من خريجي معهد الفنون المسرحية ومعهد السينما وخريجي ورشة نقابة المهن التمثيلية في الأعمال الفنية.وأعلن المدني أن المواهب التي أستعان بها من ورشة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح الذي تشرف عليه وزارة الثقافة تحت رعاية إيناس عبدالدايم، وهذه المواهب هم أحمد عماد الدين فوشو، مى جودة، رانيا صبحى، أميرة سمير، دنيا عونى.