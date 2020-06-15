الفجر الفني يكشف حقيقة تدهور حالة جورج وسوف الصحية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية لسلطان الطرب جورج وسوف، مما إضطر أن يؤجل طرح عدد من الأعمال الغنائية لسوء حالته الصحية.


وقال مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، "الحمد لله أبو وديع زي الفل، وصحته في أحسن حال وكل ما انتشر مؤخرًا لا يكون سوى إشاعة مُغرضه، وللأسف دائمًا تُطلق هذه الإشاعات منذ 30 عامًا، من قبل مجهولين الهوية لأغراض خفية".


وأضاف المصدر: "يُحضر أبو وديع، حاليًا أعمال فنية جديدة، وسيتم طرحها عقب الإنتهاء من كافة التفاصيل".


وأكد على إلتزام أبو وديع بنصائح منظمة الصحة العالمية، حيث دائمًا يجلس في المنزل وينصح كل أقاربه وأصدقائه بالبقاء في بيوتهم وعدم الخروج حفاظًا على صحتهم.

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