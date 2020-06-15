برلمانية: إثيوبيا تتبع سياسة الرهان على الوقت في مفاوضات سد النهضة

قالت سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعدة رئيس حزب حماة الوطن: إن اجتماع مصر والسودان على رفض الورقة الإثيوبية والتحفظ عليها، يؤكد أطماع إثيوبيا التى تريد أن تحققها دون مراعاة حقوق الآخرين من جيرانها، ودون مراعاة الاتفاقات الدولة الموقعة، وإعادت المفاوضات إلى نقطة الصفر.





واستنكرت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، مماطلة إثيوبيا فى المفاوضات الأخيرة التى جمعت بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أنها تتبع سياسة المراوغة والرهان على الوقت في عملية التفاوض حتى تستطيع وضع الجميع أمام الأمر الواقع.





وأوضحت أن اجتماع مصر والسودان على رفض الورقة الإثيوبية والتحفظ عليها، يؤكد على أطماع إثيوبيا التى تريد أن تحققها دون مراعاة حقوق الآخرين من جيرانها، ودون مراعاة الاتفاقات الدولة الموقعة، وإعادت المفاوضات إلى نقطة الصفر.





وأشادت مساعد رئيس الحزب، بالحكمة التى تتعامل بها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من تعنت الطرف الأثيوبي واستمرار موقفها الذي يدل على سوء النية وعدم الحل او الوصول إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، لافتة إلى أن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل من الثوابت التى لم يقبل المساس بها.



