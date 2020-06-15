التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين





أنهت البورصة المصرية، جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وقلص المؤشر الرئيسي جزءً من خسائره في جلسة تماسك تعد جلسة لتغيير المسار بعد اختبار كلا المؤشرين لمستويات دعمها المهمة .









وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.751 مليار جنيه.

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 10668 نقطة،

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة.









سجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.3 مليار جنيه علي عدد285.9 مليون سهم عبر تنفيذ 35 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 173 شركة ارتفع منه75 شركة وانخفض 71 شركة واستقر 27 شركة .



وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية نحوالبيع مسجلة 180.4 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 43% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو179.1 مليون جنيه 1.3 مليون جنيه بنسب إستحواذ 54.4% و2.5% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 72% والأفراد علي نسبة 27.9%.



