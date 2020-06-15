وزير الآثار: كنا سنحطم أكبر أرقام في تاريخ السياحة لولا أزمة كورونا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن قطاع السياحة حقق أرقام استثنائية سواء من حيث عدد السياح، أو دخل السياحة، مضيفًا أننا بدأنا عام 2020 بانطلاقة قوية جدًا وكنا نتوقع أن نحطم أكبر أرقام في تاريخ السياحة لولا أزمة كورونا التي تواجه العالم أجمع.





وأوضح "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه كان هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسي ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي لتقديم دعم لقطاع السياحة بمبادرات غير مسبوقة، لتحفيز عودة السياحة من خلال عمل تأشيرات سياحية مجانية حتى نهاية اكتوبر بالمحافظات السياحية، وتخفيض أسعار الوقود للطيران، وتخفيض أسعار الخدمات الأرضية بالمطارات، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات، وتخفيض أسعار المزارات، ودعم العاملين بالقطاع السياحي.





وتابع وزير السياحة والآثار، أن حرص الدولة على دعم قطاع السياحة لكونه يمثل دخل قومي واقتصادي هام جدًا، إلى جانب الحرص على الحفاظ على العمالة والتي تتخطي مليون شخص يعمل بالقطاع السياحي، موضحًا أن هذا الدعم ساهم في عودة السياحة الداخلية بشكل تدريجي، معتبرًا أن السياحة الداخلية اختبار لتطبيق الاجراءات الاحترازية الكاملة للحد من انتشار كورونا.





وشدد "العناني"، على أن أي منشأة غير مسئولة لا تطبق الإجراءات الوقائية لكورونا ستحرم من التراخيص وتغلق.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



