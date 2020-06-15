جيهان خليل لـ ملك المغرب: "شفاك الله"

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حرصت الفنانة جيهان خليل، على توجيه رسالة للعاهل المغربي، بعد إجرائه عمليه جراحية بالقلب، وذلك من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت جيهان، على الصورة قائله: "جلالة الملك محمد السادسشفاك الله وحماك الف الف سلامة".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "اللهم امييين" وأضاف آخر"عسل اوى"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يحميه ويحفظ صحته".



يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.

