استمرار أعمال فض الأسواق بمراكز وقرى البحيرة (صور)

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، عددا من الحملات على الأسواق اليوم الاثنين، أسفرت عن فض

سويقة قرية النخلة البحرية وتجمعات الباعة الجائلين بمدينة ابو حمص، سوق الاثنين بمدينة وادى النطرون، سوق قريه أبو الخاوى بكوم حمادة، كما تم فض بعض تجمعات الباعة الجائلين بقرية سماديس البلد مركز الرحمانية.





جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف وإستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات الاحترازية والوقائية بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





وقام المحاسب محمد خميس رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة دمنهور بتكليف رئيس قرية الابعادية بمتابعة أعمال فض تجمعات الاسواق بقرية الشوكة والشراقوة وذلك حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



