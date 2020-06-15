شاهد| لحظة تبرع محافظ الدقهلية بالبلازما لمساعدة مرضى كورونا.. ويؤكد لـ"الفجر": لازم نكون نموذج لتشيجع المتعافين

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعد تماثله الشفاء تمامًا عقب إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتزامه بفترة العزل 14 يومًا داخل استراحته في مدينة المنصورة، أن صحته جيدة جدًا.





و عن تبرعه، منذ قليل، بالبلازما الخاصة به، لمساعدة مصابي فيروس كورونا على الشفاء، بعد أن من الله عليه بالشفاء من الفيروس، وتحولت نتائج إصابته من إيجابي إلى سلبي، قال مختار، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه تبرع بالبلازما للمشاركة في شفاء مرضى آخرين مصابين بكورونا سواء في الدقهلية أو أي محافظة أخرى، ولابد أن نكون نموذج لكافة المواطنين يحتذى به، وأن يتبرعوا بالبلازما الخاصة بهم بعد أن أكرمهم الله بنعمة الشفاء.





ودعا محافظ الدقهلية، خلال تبرعه بالبلازما، في مركز الدم الإقليمى بميدان الشيخ حسانين عقب صلاة الظهر، كافة المواطنين بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم، وتشجيع المتعافين على مساعدة المرضى في تقديم جزء من العلاج.









يذكر أن الدكتور أيمن مختار أصيب بكورونا الشهر الماضى بعد أن ظهرت عليه الأعراض عقب عودته من القاهرة خلال زيارته لوزير الرى، وكشفت نتائج المخالطين له بإصابة زوجته، وتم عمل حجر منزلى له، وتلقى العلاج داخل الاستراحة الخاصة به، حتى أظهرت نتائج التحليل سلبية الإصابة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



