اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين في السودان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:45 م
النائب العام السوداني
النائب العام السوداني
وكالات

أعلن النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، عن اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين تعود للعام 1998، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر لها اليوم الاثنين.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال النائب العام إن "لجنة تحقيق من عدة جهات" عثرت على المقبرة الجماعية من دون أن يذكر عدد الجثث التي يتوقع وجودها فيها.

 

ووفقًا لشهود، قتل عشرات المجندين، أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم) في عام 1998، غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك أن 55 شابا توفوا غرقا في النيل.

 

وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، 148 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و12 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأكدت وزارة الصحة السودانية، على ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 6730 حالة، بينها 413 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 2278 شخصاً أن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع بذلك إلى 6730، بينها 413 وفاة.

 

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقبرة جماعية مجندين جامعة جونز هوبكنز النائب العام السوداني السودان ارتفاع إصابات كورونا

أخبار تهمك

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

ريال مدريد ينقذ روبرتو كارلوس

منذ 38 دقيقة

عاشور يطالب الأهلي بجميع مستحقاته المادية بعد الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع الدبابة الإفريقية وعودة سيرينو للصورة

منذ ساعتين

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي في محمد شريف

منذ أقل من ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل "ميسي" مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

جونز هوبكنز: ارتفاع إصابات كورونا لـ7.52 ملايين حالة.. و421 ألف وفاة

عمان: ‎تسجيل 1117 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

قطر: تسجيل 1517 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ76 ألف حالة

الرئاسة الأوكرانية: إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 3921 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1010 حالة

السودان: 148 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

08:58 ص

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

12:21 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

ريال مدريد ينقذ روبرتو كارلوس

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال