فايلر يُبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي في محمد شريف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من محمد شريف لاعب الفريق والمعار لصفوف إنبي هذا الموسم.





وقال المصدر إن فايلر أبلغ مسؤولو النادي الأهلي بتواجد شريف في الفريق الموسم المقبل، ولن يوافق على إعارته مرة أخرى.





وأضاف المصدر بأن فايلر أثنى على مستوى اللاعب الذي ظهر به في الموسم الحالي ونجاحه في تسجيل ٩ أهداف محتلًا بهم المركز الثاني في ترتيب هدافي الفريق.





وتابع المصدر بأن فايلر أبلغ مسؤولو النادي الأهلي بصرف النظر عن أي عرض يلتقاها النادي لرحيل شريف سواء على سبيل الإعارة أو البيع وأن اللاعب سيكون ضمن صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.