مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:19 م
مستشفى سوهاج التعليمي
مستشفى سوهاج التعليمي
منى صموئيل
أجرى فريق طبي متميز بمستشفى سوهاج التعليمي، عملية جراحة عاجلة بعين أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن مستشفى سوهاج التعليمى تعد من أكبر مستشفيات الهيئة بالصعيد وتخدم قطاع واسع من سكان محافظة سوهاج وتضم فرق طبية على مستوى عال من الكفاءة وهي من اوائل مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتضرب يوميا أروع الأمثلة فى العطاء والتفانى والإلتزام والحرص على تقديم خدمة طبية متميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، أن التدخل الجراحى تم استجابة لإستغاثة مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض ويشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمني وبعد الفحص تبين أنه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بماقولة العين اليمني ولما كانت تلك الحالة من حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل تم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي وماقولة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سيليكون بقسم الرمد بالمستشفى تحت مخدر موضعي، وقد استغرقت العملية والتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى أكثر من أربع ساعات وتمت العملية بنجاح وتم خروج المريض إلى العزل المنزلي بعد العملية واستقرار حالته بساعتين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)
مستشفى سوهاج التعليمي تعيد النور لعيون مصاب بكورونا (صور)

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