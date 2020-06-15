داليا البحيري تعلن إصابة زوجها "حسن سامي" بفيروس كورونا: "الحمد لله إحنا عملنا اللى علينا وزيادة"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:42 م
داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
أعلنت الفنانة داليا البحيري، اليوم الإثنين الموافق 15/6/2020، عن إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما اكدت نتيجة التحليل إيجابيته للفيروس.

وقالت داليا البحيري عن إصابة زوجها بفيروس كورونا: "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن إحنا عملنا اللى علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا فى البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللي نزل انطلق واتفسح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزى وحبيبى طلع إيجابى كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب".
 
وتابعت داليا البحيري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلة: "إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللى بيساعدونا فى البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".

وأضافت داليا البحيري: "أنا بقول الكلام ده عشان أى حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح عشان الناس اللى كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دى أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها".

ومن جهته، ناشد رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، الأصدقاء والمقربين بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لقد اختبرت إيجابية Covid-19 الآن.. الحمد لله على كل شئ، حالتى كويسة جداً، دعواتكم مكونش نقلت العدوى لمراتى والولاد أهم حاجة.. اسألكم الدعاء.. أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست علشان أى حد تعامل معايا أو حد من القريبين منى يعرف مش أكتر".

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جدير بالذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أكدت أنها سجلت، يوم أمس الأحد، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا حتى بواقع 91 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 91 حالة جديدة، وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت الوزارة أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

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