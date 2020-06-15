بالصور.. عمر كمال يستعيد ذكريات ما قبل كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
استعاد نجم المهرجانات عمر كمال، ذكريات ما قبل كورونا، حيث شارك متابعيه بمجموعة صور من مطار دبي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وسرعان ما تفاعل الكثير ما الصورة، وعلق عمر "وحشتني القعدة دي".


يشار أن آخر أعمال عمر أغنية "شيكولاته سايحة جوه كيك"، وقد تخطت حاجزالـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.


واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".


الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.

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