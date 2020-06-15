مرتضى منصور يهدد بغلق قناة النادي الأهلي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة تحذير إلى النادي الأهلي، بشأن قناة النادي على التليفزيون.

حيث هدد منصور بإلغاء التراخيص الخاصة بقناة النادي الأهلي، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ناديه.





وأكد أنه سيقوم برفع دعوى قضائية من أجل إلغاء ترخيص قناة الأهلي بعد تأجير شخص وجه له العديد من الإساءات، على حد قوله.





وتابع، "إدارة الأهلي رفعت شكوى ضدي، ولكني لم أرد على الشخص الذي تم تأجيره للإساءة لي".





وسخر مرتضى منصور من المحتوى الذي يتم تقديمه على قناة الأهلي، وقال، "القناة قامت ببث فيلما كوميديا، مساء الجمعة الماضي".



