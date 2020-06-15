مرتضى منصور يهدد بغلق قناة النادي الأهلي
الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:37 م
أمل الحلفاوي
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة تحذير إلى النادي الأهلي، بشأن قناة النادي على التليفزيون.
حيث هدد منصور بإلغاء التراخيص الخاصة بقناة النادي الأهلي، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ناديه.
وأكد أنه سيقوم برفع دعوى قضائية من أجل إلغاء ترخيص قناة الأهلي بعد تأجير شخص وجه له العديد من الإساءات، على حد قوله.
وتابع، "إدارة الأهلي رفعت شكوى ضدي، ولكني لم أرد على الشخص الذي تم تأجيره للإساءة لي".
وسخر مرتضى منصور من المحتوى الذي يتم تقديمه على قناة الأهلي، وقال، "القناة قامت ببث فيلما كوميديا، مساء الجمعة الماضي".
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ومن جانب آخر كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدراة نادي الزمالك الموقف النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز،بعد التوقف الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: الحديث عن عودة مسابقة الدوري الممتاز "كلام فارغ".
وأضاف:"لماذا كل هذا الاصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الاصابة بكورونا؟".
وواصل: " 14 فريق بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها".
وأنهى تصريحاته:" مع كلما الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس نادي مصري كي يفرض رأيه".
ومن المقرر أن يعقد مسؤولي اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، مجموعة من الجلسات الخاصة مع الأندية على مدار الأيام الثلاث المقبلة لمناقشة الوضع الحالي.