الأهلي يُناقش استقدام طبيب متخصص بالكورونا فور عودة تدريبات الفريق

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يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استقدام طبيب متخصص في علاج فيروس كورونا المستجد، وتواجده خلال الفترة المقبلة مع اللاعبين.



وتأتي خطوة الأهلي، من أجل إشراف الطبيب ومتابعته للاعبين فور عودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، حال ظهور أي أعراض.



ويهدف المارد الأحمر، للحفاظ على اللاعبين طوال الفترة المقبلة في ظل انتشار المرض، تزامنًا مع قرار رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعودة الأنشطة نهاية الشهر الجاري.



ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بالوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويستعد النادي الأهلي، لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الوداد البيضاوي المغربي، خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن مباريات دور النصف نهائي للبطولة.



ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، قرار عودة الدوري العام أو إلغاء المسابقة، خلال الاجتماع الذي سيعقده على مدار يومين مع رؤوساء الأندية.