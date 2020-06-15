ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه برشلونة على مضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في الجولة 28 من منافسات الليجا الإسبانية.





برشلونة يهزم ريال مايوركا برباعية نظيفة





تقدم برشلونة مبكرا في شوط المباراة الأول عن طريق النجم التشيلي فيدال في الدقيقة الثانية قبل أن يضاعف زميله مارتين النتيجة في الدقيقة 37.





وفي شوط المباراة الثاني عزز جوري ألبا تقدم الضيوف بالهدف الثالث لبرشلونة عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز البارسا.





وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة أبى ليونيل ميسي ألا يشارك في حفلة أهداف برشلونة ضد ريال مايوركا ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 93.





أرقام ليونيل ميسي مع برشلونة هذا الموسم





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة خلال هذا الموسم وإليكم التفاصيل:-





- الدوري الاسباني لكرة القدم





شارك ميسي مع برشلونة في بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم في 23 لقاء سجل 20 هدف متربعا على صدارة هدافي الليجا الإسبانية.





- كأس ملك إسبانيا





وفي بطولة كأس الملك شارك النجم الأرجنتيني في مباراتين سجل هدفين.





- دوري أبطال أوروبا





وعلى الصعيد الأوروبي شارك ليونيل مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في 6 لقاءات سجل هدفين.





- كأس السوبر الإسباني



