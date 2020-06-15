مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.78% في ختام جلسة اليوم
الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:03 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي في نهاية تداولات اليوم الإثنين ، علي تراجع ، تزامنا مع تكبد سهم بنك دبي الإسلامي لخسائر بنسبة 0.78 %، لتتجاوز الخسائر السوقية حاجز الثلاثة مليارات درهم و إنخفض المؤشر بنسبة 1.92 %، بما يُوازي 40.16 نقطة ليصل إلى 2051.70 نقطة، متماثلا مع الأداء السلبي في جلسة يوم أمس ، وشهد السوق تداول 540.68 سهم، بقيمة 307.95 مليون درهم، بعد تنفيذ 5643 صفقة. وتهاوت القيمة السوقية بمقدار 3.68 مليار درهم إلى 290.42 مليار درهم، مُقابل 294.10 مليار درهم في جلسة يوم أمس.
وهبطت قطاعات الاستثمار والخدمات المالية بسوق دبي المالي ، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.67 % لكل منهما، العقارات بنسبة 3.21 %، والبنوك بنسبة 0.92 %، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.10 %.
وانخفض 21 سهما بسوق دبي كان من ضمن أبرزهم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5 %، بينما ارتفع 11 سهما كان من ضمن أبرزهم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.30 % ، وكان سهم شركة الاتحاد العقارية هو الأنشط على كافة المستويات بعد تداول 168.95 مليون سهم، بقيمة 63.35 مليون درهم ، وانخفضت أسهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.17 %، شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 3.92 %، شركة إعمار العقارية بنسبة 3.52 %، شركة داماك العقارية بنسبة 2.58 %، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.12 %، بينما ارتفع سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 0.17 %.
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