مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.78% في ختام جلسة اليوم

أنهي سوق دبي المالي في نهاية تداولات اليوم الإثنين ، علي تراجع ، تزامنا مع تكبد سهم بنك دبي الإسلامي لخسائر بنسبة 0.78 %، لتتجاوز الخسائر السوقية حاجز الثلاثة مليارات درهم و إنخفض المؤشر بنسبة 1.92 %، بما يُوازي 40.16 نقطة ليصل إلى 2051.70 نقطة، متماثلا مع الأداء السلبي في جلسة يوم أمس ، وشهد السوق تداول 540.68 سهم، بقيمة 307.95 مليون درهم، بعد تنفيذ 5643 صفقة. وتهاوت القيمة السوقية بمقدار 3.68 مليار درهم إلى 290.42 مليار درهم، مُقابل 294.10 مليار درهم في جلسة يوم أمس.









وهبطت قطاعات الاستثمار والخدمات المالية بسوق دبي المالي ، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.67 % لكل منهما، العقارات بنسبة 3.21 %، والبنوك بنسبة 0.92 %، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.10 %.



