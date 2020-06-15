الكشف عن موقف محمد صلاح من مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق ليفربول الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح، عودة منافسات البيرميرليج بعد توقف البطولة منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد إيفرتون

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية موقف محمد صلاح جناح ليفربول من مواجهة إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 وتعود منافسات البيرميرليج من جدي في السابع عشر من يونيو الجاري بمواجهتي مانشستر سيتي وأستون فيلا المؤجلتين ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد -على الترتيب

وكانت صحيفة "ليفربول إيكو" قد زعمت في وقت سابق تعرض محمد صلاح لكدمة قوية خلال إحدى التدريبات، ليغيب بعدها عن ودية ليفربول ضد بلاكبيرن استعدادا لاستئناف النشاط.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن غياب صلاح عن التواجد في المباراة الودية ما هو إلا إجراء احترازي للحفاظ على سلامة اللاعب، لافتة إلى جاهزيته الكاملة للتواجد في مباراة إيفرتون.

ترتيب ليفربول في البيرميرليج

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البيرميرليج برصيد 82 نقطة ويتبقى له 6 نقاط فقط لحصد لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وفي حالة تعثر مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة ضد أرسنال وفازت كتيبة كلوب على إيفرتون فسيُتوج الريدز بشكل رسمي بالبطولة الغائبة عن خزائن الريدز منذ عام 1990.

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