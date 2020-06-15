حرق المزارع وسرقة الممتلكات.. هذه جرائم مرتزقة أردوغان في ليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:20 م
مرتزقة
مرتزقة
وكالات

أفادت صحيفة العين، بأن مليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة السوريون المدعومون من أنقرة، ارتكبوا عدة جرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم، منذ دخولها مدينة ترهونة الليبية.

 

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إن مجوعات مسلحة، قامت بعدة أعمال انتقامية ضد ممتلكات المواطنين المدنيين الداعمين للجيش الوطني، حسب إفادات شهود عيان، وفقا للعين.

 

وأحرقت المليشيات، مزارع زيتون، واعتدت على المنازل والمحال التجارية وقامت بسرقة الممتلكات، مما اضطر مئات الأسر  لترك منازلهم والنزوح شرقا باتجاه مدن إجدابيا وبنغازي.

 

وبحسب شهود العيان، تعرضت محطة كهرباء ترهونة، لأعمال تخريبية انقطع على إثرها التيار الكهربائي والاتصالات الأرضية والإنترنت المنزلي.

 

ورغم التزام قوات الجيش الليبي بما يخصه من تعهدات حول الاستمرار في المحادثات العسكرية إلا أن المليشيات إلى الوقت الحالي لم تنفذ أي من تعهداتها بسحب المرتزقة الأجانب (سوريون وتشاديون) والقوات والمستشارين الأتراك، كما اعتدت على مناطق مدنية من المؤيدة للجيش الليبي في المنطقة الغربية.

 

وقامت المليشيات بعمليات تصفية ضد عدد من أهالي ترهونة الرافضين للخروج من المدينة والمتمسكين بمنازلهم وسرقت محتويات هذه المنازل، وفقا لشهود العيان.

 

وخرجت العديد من التظاهرات السلمية في العديد من المدن مثل بنغازي والبيضاء وإجدابيا وغيرها رافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا واصفة إياه بـ"الاحتلال".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتزقة أردوغان ليبيا سرقة الممتلكات حرق المزارع اردوغان في ليبيا

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يستغل كريستيانو رونالدو لخطف صفقة جديدة

منذ 35 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. دي بروين يريد ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاشور يطالب الأهلي بجميع مستحقاته المادية بعد الرحيل

منذ 43 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع الدبابة الإفريقية وعودة سيرينو للصورة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

قبيلة ليبية تؤكد دعمها للجيش الوطني ضد التدخل "التركي - القطري"

الجيش الليبي يؤكد استمرار قصف المليشيات والمجموعات الإرهابية

طرق دعم "الغرياني" للإرهاب عقب إباحته للعمليات التفجيرية

المسماري: الأتراك يقومون بحشد الأفراد والمعدات لتنفيذ هجوم على ترهونة

"المسماري": الهدنة في ليبيا أصبحت من الماضي

خبير إستراتيجي: مصر تتابع ما يحدث في ليبيا وتحركاتها محسوبة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

08:58 ص

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

12:21 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاشور يطالب الأهلي بجميع مستحقاته المادية بعد الرحيل

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال