الفيلو وبيكا والتوت وقدورة يشعلان اليوتيوب بمهرجان "غورو"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، بمشاركة حمو بيكا، ونور التوت، وعلي قدورة، مهرجان جديد يحمل عنوان "غورو"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية في الساعات الأولى من طرحه.

تفاصل مهرجان "غورو"

من كلمات إلاسلام كابونجا، وتوزيع موسيقي فيجو الدخلاوي، والفيلو، وتقول كلمات المهرجان: "غورو ليه جاين تثورو قلبي انطفا نوره يعني بقيت فقدان، فارس مش حالل وتارس وناوي اعمل كوارث هقلبها أنا خربان".

يذكر أن نجم المهرجانات الشعبية طرح العديد من المهرجانات التي حصد نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، فضلا عن احياءه العديد من الحفلات خارج مصر، وابرزهم الاردن والامارت، بيكا، وهو مؤسس فرقته، المكونه من ونور التوت، وعلي قدورة، الموزع فيجو الدخلاوي.

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