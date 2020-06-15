فقدان طيار إثر تحطم طائرة مقاتلة أمريكية قبالة الساحل الإنجليزي

تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية قبالة ساحل شمال شرق إنجلترا، اليوم الاثنين، مما أثار عمليات بحث وإنقاذ موسعة عن الطيار في بحر الشمال.





وقالت القوات الجوية الأمريكية، إن طائرة إف -15 سي إيجل من الجناح المقاتل الثامن والأربعين تحطمت في حوالي الساعة 0940 بالتوقيت المحلي (0840 بتوقيت جرينتش)، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت: "في وقت وقوع الحادث، كانت الطائرة في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار".





وأوضحت: "سبب الحادث وكذلك حالة الطيار غير معروفة في هذا الوقت وقد تم استدعاء البحث والإنقاذ في المملكة المتحدة لدعم".





وحسب "رويترز"، لم يرد ممثلو البنتاجون على الفور على طلب للتعليق.





كانت الطائرة من RAF Lakenheath، أكبر قاعدة تديرها القوات الجوية الأمريكية في إنجلترا والجناح المقاتل الوحيد في أوروبا (USAFE) F-15. تقع على بعد حوالي 25 ميلاً (40 كم) شمال شرق كامبريدج.



