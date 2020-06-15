مناقشة عاجلة لهيئة حقوقية حول مزاعم "العنصرية الممنهجة" بالولايات المتحدة

تجري أكبر هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مناقشة عاجلة حول مزاعم "العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية" في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، حسبما أعلن بيان.





وقالت هيئة حقوق الإنسان، في بيان، اليوم الاثنين: "جاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب طلب الأسبوع الماضي من بوركينا فاسو نيابة عن البلدان الأفريقية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت رسالة المجموعة الإفريقية التي أعلنتها الأمم المتحدة: "وفاة جورج فلويد للأسف ليست حادثة منعزلة".





وأوضحت الرسالة: "أن عدد الحالات السابقة للأشخاص غير المسلحين المنحدرين من أصل أفريقي والذين واجهوا نفس المصير بسبب عنف الشرطة غير المنضبط هو فيلق".





ولفتت الرسالة إلى: "أكد الغضب الدولي الناجم عن الوفاة على أهمية مناقشة مجلس حقوق الإنسان لهذه القضية"، مشيرة إلى أن 600 مجموعة من النشطاء وأقارب الضحايا دعوا الأسبوع الماضي إلى جلسة خاصة.





الولايات المتحدة ليست عضوا في منتدى الدول الـ 47 في جنيف، بعد أن انسحبت منه قبل عامين بزعم التحيز ضد حليفتها إسرائيل.





كان يشير إلى الأمريكي الأفريقي الذي توفي في 25 مايو تحت ركبة ضابط شرطة مينيابوليس الأبيض، مما أشعل الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء العالم.





أصدر مجلس مدينة مينيابوليس يوم الجمعة بالإجماع قرارًا لمتابعة نظام السلامة العامة بقيادة المجتمع ليحل محل قسم الشرطة بعد وفاة فلويد.



