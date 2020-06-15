بايرن ميونخ ينتظر مواجهة فيرد بريمن لحسم لقب الدوري الألماني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:56 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
سيكون بايرن ميونخ أمام فرصة أخرى لحسم لقبه الثامن توالياً، والثلاثين في تاريخه، وذلك حين يحل غداً الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على الجريح فيردر بريمن، في الجولة 32 من الدوري الألماني.

كانت الفرصة قائمة أمام العملاق البافاري لحسم التتويج، في حال تعثر ملاحقه بوروسيا دورتموند، إلا أن الأخير أجل ذلك بفوزه على فورتونا دوسلدورف 1-0.

لكن هذه المرة مصير بايرن بين يديه، لأنه سيحسم اللقب قبل جولتين على ختام الموسم، في حال حقق الثلاثاء فوزه السابع توالياً منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعاود نشاطه خلف أبواب موصدة.

كما هناك إمكانية أن يحسم التتويج حتى في حال التعادل أو الخسارة، وذلك إذا تعادل دورتموند أو خسر الأربعاء أمام ماينز، في ظل فارق النقاط السبع الذي يفصل بين الغريمين.

ويبدو فريق المدرب هانزي فليك مرشحاً بقوة للعودة منتصراً من ملعب "فيسر شتاديون"، ليس فقط لأنه فاز هناك في المباريات الـ12 الأخيرة، وليس لأنه فاز بالمباريات 21 الأخيرة التي جمعتهما في الدوري والكأس على أرضه وخارجها، أو لأنه لم يخسر أمام منافسه منذ 20 سبتمبر 2008، بل لأن الفريق الأخضر يعيش فترة صعبة للغاية.

وعلى الرغم من فوزه بثلاث من مبارياته السبع بعد الاستئناف، آخرها بنتيجة ساحقة خارج ملعبه على بادربورن الأخير 5-1، يواجه بريمن خطر مغادرة دوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 1980، والثانية فقط منذ انطلاق "بوندسليغا" عام 1963، كونه قابعاً في المركز قبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، وتنتظره مباراة مصيرية ضد المهدد الآخر ماينز.

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