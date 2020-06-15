وزارة الشباب والرياضة ترعي مشروع تخرج طلاب كلية الاعلام جامعة القاهرة "سبورتريه SPORTRAIT"

Advertisements

أعلن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي موافقة علي رعاية مشروع SPORTRAIT لدعم الرياضات الفردية وأبطالها، والذي يقوم به مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.



ويتضمن المشروع التخرج إلقاء الضوء علي الرياضات الفردية وانجازات أبطالها من خلال عمل لقاءات حصرية مع ابطال مصر في تلك الرياضات ومنها ( السلاح المصارعة الجودو التايكوندو رفع الاثقال السباحة كرة اليد كرة السلة )، بالإضافة إلى إنتاج مواد دعائية علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف المجتمع المصري بإنجازات هؤلاء الابطال، ومدي ضرورة تقديم الدعم المعنوي لهم خلال الفترة الحالية، وأثناء مشاركتهم بالبطولات الدولية.





وحرص وزير الشباب والرياضة علي عقد لقاء مع الشباب أصحاب فكرة المشروع حيث أكد لهم علي دور وزارة الشباب والرياضة في دعم النماذج الشبابية ومبادراتهم التي تساهم في تطوير المجتمع والمنظومة الرياضية، مشيرًا أنه سيتم التعاون مع شباب مبادرة SPORTRAIT خلال الفترة القادمة في المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة كالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ورعاية الأبطال الرياضيين.





91 وفاة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.



وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.