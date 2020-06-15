"وعهد الله عافرنا".. عمر كمال يوجه رسالة لجمهوره

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك النجم عمر كمال، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر عمر بالصورة بجلس أمام النيل، وعلق قائلًا: "معوزنهاش علي طبق من فضة، وعهد الاه عافرنا"؛ وانهالت الكثير من التعليقات منها "تستاهل الخير، الله يحفظك يا عمر".

يشار أن آخر أعمال عمر أغنية "شيكولاته سايحة جوه كيك"، وقد تخطت حاجزالـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.

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