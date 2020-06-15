عبير صبري تتألق على "إنستجرام" بإطلالة صيفية

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شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور أمام البحر بإطلالة صيفية.





وعلقت عبير، على الصورة قائله: "الثقه بالاخر لاتعطي بدون ضمان ويبدو انها ليست حساب جاري تتطمئن لوجوده دائما..فكل شخص وكل شيء يحتاج لمراجعات مستمره ومن ااسذاجه ان تظن انك بأمن مع البشر لاشيء مضمون في هذا العالم ماشاء الله".





يذكر أن عبير صبري، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وقام ببطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة وهنادي مهنى وخالد انور وسلوى عثمان.