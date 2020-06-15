رانيا يوسف تغازل جمهورها بصورة جديدة لها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بإطلالة صيفية.

وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رانيا، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بطل مصر والله"، وأضاف آخر "جميلة الجميلات في العالم كله يسعد مساكي ياقمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "أجمد واحده في مصر".

وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد الكيلاني، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، تامر فرج، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

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