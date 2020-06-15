سامسونج تحدد موعد الإعلان الرسمي عن هاتف "Galaxy A21s" في السوق الهندي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:49 م
Galaxy A21s
Galaxy A21s
نشرت سركة سامسونج الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين الموافق 15/6/2020، تغريدة عبر حسابها الرسمي في الهند، تؤكد من خلالها على موعد الإعلان عن هاتف Galaxy A21s، والذي من المقرر يوم 17 يونيو.

وينطلق هاتف Galaxy A21s لاحقاً هذا الشهر بتصميم ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية، مع إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

وتستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy A في السوق الهندي، حيث يأتي هاتف Galaxy A21s في 17 من يونيو بتصميم Infinity-O في الشاشة المميزة بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج سامسونج الجديدة Exynos 850 المميزة بثماني من الأنوية مع سرعة 2GHz، أيضًا ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة OneUI 2.0.

أيضاً يضم هاتف Galaxy A21s إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي مستشعر macro الأخير بدقة 2 ميجابيكسل، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A21s بتصميم ثلاثي الأبعاد، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

مواصفات هاتف Galaxy A21s 

- شاشة Infinity-O بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس أو بدقة 720 في 1600 بيكسل.

- معالج Exynos 850 ثماني الأنوية.

- ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت رام مع سعة تخزين 32 جيجابايت، أو 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 جيجابايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة Micro SD حتى سعة 512 جيجابايت.

- نظام تشغيل Android 10 مع واجهة OneUI 2.0.

- مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، وأخر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير مع فتحة عدسات f/ 2.4، ومستشعر macro بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

- كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

- مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية كما يدعم تقنية التعرف على الوجه.

- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ USB C.

- بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 15W.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A21s بألوان الأحمر، والأزرق، والأبيض إلى جانب اللون الأسود، على أن تكشف سامسونج عن سعر الهاتف في حدث الشركة القادم في 17 من يونيو.

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